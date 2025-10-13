Siirt Belediyesi'nden Denetim: 16 İş Yerine 44 Bin Lira Ceza

Siirt Belediyesince yapılan denetimlerde 16 iş yerine 44 bin 154 lira ceza uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent estetiğini korumak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimler sürüyor.

Bu kapsamda 6-13 Ekim'de 480 iş yeri denetlendi, bunlardan 455'ine uyarıda bulunuldu, kurallara uymayan 16 iş yerine 44 bin 154 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri, marketler, fırınlar, internet kafeler ve okul çevreleri kontrol edildi. Vatandaşlardan gelen 95 şikayet değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

Görüntü kirliliğine neden olan el arabası ve çeşitli malzemeler (flama, reklam panosu, araç lastiği) toplatıldı.