Sıcak hava değil, nem bunaltıyor Adana'da hava sıcaklığı 34 derece olmasına rağmen yüzde 54 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıkarak bunaltıyor Adana'da hava sıcaklığı 34 derece olmasına rağmen yüzde 54 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıkarak bunaltıyor.

Sıcak hava değil, nem bunaltıyor

Adana'da hava sıcaklığı 34 derece olmasına rağmen yüzde 54 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıkarak bunaltıyor

ADANA - Adana'da hava sıcaklığı 34 derece olmasına rağmen yüzde 54 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıkarak bunaltıyor.

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Basra sıcak hava dalgası en çok Adana'da etkili oldu. Sıcaklık 65 yılın rekorunu kırarak 45.7 dereceye kadar yükseldi. Ancak Basra sıcak hava dalgası ülkeyi terk etmesine rağmen Adana'da da bu kez nem hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığı 45 dereceden 34 dereceye kadar düşmesine rağmen bu kez de nem yüzde 54'e kadar yükseldiği için hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıktı. Termometreler de hava sıcaklığını 36 derece gösterdi. Nemin etkili olduğu Adana'da ise cadde ve sokaklar, parklar boş kaldı. Meteoroloji yetkilileri de yüksek nem nedeniyle internet sitesinden Adana için uyarıda bulunarak hissedilen sıcaklığın çok bunaltıcı olduğu, sıvı ihtiyacının mutlaka karşılanması gerektiğini ve açık alanda yaşayanların 20-25 dakikada bir bardak su içmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise havanın çok sıcak ve bunaltıcı olduğunu söyledi. Bir vatandaş ise "Adana'ya gelmeyin, Adana yanıyor" diye uyarı yapması dikkat çekti.