Sıcak Hava Dalgaları Avrupa'yı Etkisi Altına Aldı

Sıcak Hava Dalgaları Avrupa'yı Etkisi Altına Aldı
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Güney Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, yerel halk ve turistleri yaratıcı serinleme yöntemlerine yönlendirirken, Londra'daki Wimbledon Şampiyonası da en sıcak başlangıcını yaşıyor.

BRÜKSEL, 4 Temmuz (Xinhua) -- Sıcak hava dalgaları özellikle Güney Avrupa'da etkisini gösterirken, yerel halk ve turistler serin kalmak için yaratıcı yöntemlere başvuruyor.

Aşırı sıcaklar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Şampiyonası'nı da etkiledi. Turnuvanın açılış gününde sıcaklık 32 dereceye kadar yükselirken, tenis severler organizasyon tarihine geçen en sıcak başlangıcı yaşadı.

Hollanda ise, üç yıl aradan sonra ilk kez sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü ülkenin güneydoğusu için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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