Haberler

11 ilde 'siber' suçlara yönelik operasyon; 17 tutuklama

11 ilde 'siber' suçlara yönelik operasyon; 17 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda siber suçlarla mücadele kapsamında 19 şüphelinin yakalandığını, 17'sinin tutuklandığını duyurdu. Şüpheliler, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla suçlanıyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da 'Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin, sanal medya hesapları ile sanal mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları, 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 konut, 10 araç, 17 arsa ile 692 adet banka ve 8 adet kripto hesabına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
40 yıldır 'vatansız' yaşıyorlar

Kimliklerindeki ibare nedeniyle 40 yıldır yaşamadıkları kalmadı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler