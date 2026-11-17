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Siber güvenlik araştırmacıları, siber saldırganların kripto para ve kredi kartı bilgilerini çalmak amacıyla dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden bazılarını manipüle ettiğini bildirdi.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, yaptığı açıklamada, JavaScript ile yazılan zararlı kodun kripto varlıkları ve kart verilerini çalmanın yanı sıra cihazlara virüs yüklemek için de kullanıldığını belirtti.

Helme, söz konusu kodun dijital optimizasyon platformu Optimizely üzerinden farklı sektörlerden 178 şirketin internet sitesine enjekte edildiğini kaydetti.

Etkilenen kuruluşlar arasında IKEA, Salesforce, Equifax, BBC ve CNN'in yanı sıra Zoom, GitLab, HSBC, Air France-KLM, Ledger ve Peacock gibi önde gelen platformlar yer alıyor.

Siber güvenlik şirketi HudsonRock da bu yöntemle zararlı kod dağıtıldığını doğrularken saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiği henüz netlik kazanmadı.

iPhone ve iPad cihazları da hedef alındı

Çok amaçlı tasarlanan zararlı yazılımın, kullanıcıların kripto para cüzdan adreslerini saldırganların adresleriyle değiştirdiği, kart bilgilerini kopyaladığı ve tarayıcı çerezleri ile ekran görüntülerini çaldığı tespit edildi.

Ayrıca yazılımın, Apple marka iPhone ve iPad cihazlara "Coruna" ve "DarkSword" adlı iOS istismar kitlerini gönderdiği belirlendi. Saldırganların hesaplarına yapılan doğrulanmış transferler, kripto para hırsızlığının halihazırda gerçekleştiğini ortaya koydu.

Güvenilir alan adı üzerinden güvenlik duvarlarını aştı

Optimizely altyapısını kullanan müşteri projelerinin panosundaki özel kod alanına (Project JavaScript) yerleştirilen zararlı yazılımın, dosyanın geri kalanına dokunulmadığı için fark edilmediği anlaşıldı. Kodun Optimizely'nin güvenilir alan adı ve sertifikasıyla sunulması nedeniyle hedef sitelerin güvenlik duvarlarını aşabildiği belirtildi.

Uzmanlar, saldırganların birbirinden bağımsız çok sayıda müşteri projesine nasıl erişim sağladığının Optimizely tarafından açıklanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA