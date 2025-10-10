Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Tutuklama

KARABÜK merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve ilgili şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkiyle vatandaşlarla temas kurup, yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 aylık planlı şekilde sürdürülen çalışmada, şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktardıkları ve suça konu gelirlerin izini kaybettirmek için aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Karabük ve farklı illerde yaşayan vatandaşları dolandırarak 140 milyon lira dolayında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün Karabük, Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise dosya kapsamında tutuklandı. Dosya kapsamında firar eden 2 şüpheliyle ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.