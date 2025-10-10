Haberler

Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Tutuklama

Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük merkezli gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ve 140 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

KARABÜK merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve ilgili şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkiyle vatandaşlarla temas kurup, yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 aylık planlı şekilde sürdürülen çalışmada, şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktardıkları ve suça konu gelirlerin izini kaybettirmek için aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Karabük ve farklı illerde yaşayan vatandaşları dolandırarak 140 milyon lira dolayında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün Karabük, Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise dosya kapsamında tutuklandı. Dosya kapsamında firar eden 2 şüpheliyle ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur

Herkesin endişe ettiği konu Erdoğan'ın da gündeminde: Bedeli ağır olur
Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum

Ateşkes için ilk kez konuştu! Trump'a söyledikleri bomba
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.