Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Forex Dolandırıcılığı ve Siber Vurgun Soruşturmasında 48 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen forex ve sahte site dolandırıcılığı soruşturmasında 12 ilde düzenlenen operasyonda 48 kişi yakalandı. 313 milyon TL'lik suç gelirinin aklandığı belirlenirken, yaklaşık 120 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında forex ve sahte site dolandırıcılığıyla elde edilen 313 milyon TL'lik suç gelirini akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 48 kişi yakalandı, yaklaşık 120 milyon TL'lik malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yürütülen soruşturma kapsamında, forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması yoluyla gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek yasal finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 59 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 48 kişinin yakalandığı, firari şüpheliler için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu