Şi Cinping ve Halla Tomasdottir'den Kadın Sorunları Üzerine İşbirliği Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen "Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması" için ülkesini ziyaret eden İzlanda Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, diplomatik ilişkilerin kurulmasından beri geçen 54 yılda Çin-İzlanda ilişkilerinin, farklı ulusal koşullara sahip ülkelerin, sosyal sistemlerindeki farklılıkları aşarak karşılıklı faydaya ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı ilişkiler kurabileceğini kanıtladığını belirtti.

İki ülkenin, birbirlerinin kalkınması için seçtiği yola saygı göstererek temel çıkarlar ve kaygılarda birbirlerini desteklemeyi sürdürmesini umduklarını dile getiren Şi, ekonomi, ticaret, jeotermal enerji, sağlık alanlarında pratik işbirliğini geliştirirken iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil dönüşümü ilerletmesi gerektiğini ifade etti.

Çin lideri, iki ülkenin yakın işbirliği ve eş güdüm içinde hareket ederek, uluslararası sorunların diyalog ve istişareyle çözümünü ve daha eşit, adil bir küresel yönetim sistemini desteklemek üzere birlikte çalışması dileklerini kaydetti.

Konuk Cumhurbaşkanı Tomasdottir de Çin'in dünya çapında kadın sorunlarının çözümüne yaptığı katkıları takdir ettiklerini ve küresel düzeyde kadınların her yönden gelişimini desteklemek üzere iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

İki ülke lideri, görüşmenin ardından jeotermal enerji ve yeşil dönüşümde işbirliğini daha fazla güçlendireceklerini bildiren ortak açıklama yayımladı.