Şi Cinping, Mozambik Başbakanı ile Stara Stratejik İşbirliği Üzerine Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen "Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması" için ülkesini ziyaret eden Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Başbakanı Maria Benvinda Levi ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, diplomatik ilişkilerin 50 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülke arasında geleneksel dostluğun ilk günkü gibi sağlam olduğunu ve Çin'in Mozambik ile stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirerek sürdürmeyi istediğini belirtti.

Çin'in, Mozambik'in kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu bağımsız şekilde keşfetmesini, ulusal birliğini ve istikrarını korumasını desteklediğini vurgulayan Şi, enerji ve maden kaynakları ile altyapının eş güdümlü ve bütünleşik gelişiminin yeni yollarını birlikte arama çağrısında bulundu.

Şi, uluslararası alanda tek taraflılığa ve hegemonyacılığa karşı çıkmak, iki ülkenin ve "Küresel Güney"in ortak çıkarlarını korumak üzere Küresel Yönetim Girişimi'ni uygulamak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Konuk Başbakan Levi de ülkesinin, Çin'in küresel refaha ve istikrara katkılarını takdir ettiğini, Çin ile ekonomi, ticaret, madencilik, bilim ve teknoloji alanlarında daha yakın çalışmayı istediğini dile getirdi.

Levi, Çin ile çok taraflı çerçevelerde işbirliğini artırarak küresel yönetimi daha eşit ve adil hale getirmek için birlikte çalışacağını vurguladı.