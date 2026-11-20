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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede Çin ve Avustralya arasında tarihsel husumet veya temel çıkar çatışması olmadığına işaret ederek iki ülkenin işbirliği ortağı olması ve birbirlerinin başarısını desteklemesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirme çağrısında bulunan Şi, Avustralya ile tarım, enerji, maden kaynakları gibi geleneksel işbirliğini ilerletmeyi ve yeşil ekonomi, yeni enerji, dijital endüstri ve yapay zeka gibi yükselen alanlar ile iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini genişletmeyi istediklerini ifade etti.

Şi, kırılgan ve çalkantılarla dolu bir dünyada, iki ülkenin karşılıklı güveni güçlendirmesi, temel çıkarlarda ve kaygılarda birbirini desteklemesi, dostluk ve işbirliği doğrultusunu koruması gerektiğini vurguladı.

Avustralya Başbakanı Albanese de, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin her iki tarafın çıkarına olduğunu ve iki ülkenin halklarına somut fayda sağladığını belirtti.

Avustralya'nın Çin ile yakın üst düzey temasları sürdürmeye, ticaret, yatırımlar, yapay zeka ve diğer alanlarda pratik işbirliğini geliştirmeye, farklılıklarını karşılıklı saygıyla uygun şekilde yönetmeye hazır olduğunu ifade eden Albanese, Avustralya-Çin ilişkilerinin farklı sistemlere sahip ülkeler arasında yapıcı ilişkilerin kurulmasına örnek oluşturmasını istediklerini kaydetti.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlendi.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk liderler zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA