Çin'in Shenzhen Kenti İlk 11 Ayda Çin Anakarasının Dış Ticaretinde İlk Sırada Yer Aldı

SHENZHEN, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinin dış ticareti ocak-kasım döneminde 4,12 trilyon yuana (yaklaşık 584,6 milyar ABD doları) ulaştı. Shenzhen böylelikle Çin anakarasında dış ticaret konusunda ilk sırada yer aldı.

Shenzhen Gümrük İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde kentin toplam ihracatı 2,5 trilyon yuan olurken, ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışla 1,62 trilyon yuana yükseldi.

Geleneksel elektronik bilişim sektörleri ve yükselen sektörlerde ürün ihracatı genel eğilimin tersine büyüme kaydetti. Elektromekanik ürünlerin ithalatı ise yüzde 9,5 artarak toplam ithalatın yüzde 81,5'ini oluşturdu.

Toplam değerin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan özel işletmeler, Shenzhen'in ticari faaliyetlerine güç verdi.