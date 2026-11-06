Shenzhen'in APEC'le ticareti ilk yarıda yüzde 33 artarak 1,98 trilyon yuana ulaştı

Shenzhen'in APEC'le ticareti ilk yarıda yüzde 33 artarak 1,98 trilyon yuana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shenzhen'in APEC ekonomileriyle ticareti yılın ilk yarısında yüzde 33 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 296,8 milyar ABD doları) ulaştı. Bu tutar, kentin toplam dış ticaretinin yüzde 68,8'ini oluşturdu.
SHENZHEN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, kesintisiz lojistiği güvence altına alma, dijital ticareti bilgi işlem gücüyle destekleme ve küresel ticari hizmetleri geliştirme adımlarıyla ticareti sürekli teşvik ederken Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomileri arasındaki bölgesel bağlantılılığı da güçlendiriyor.
Shenzhen'in diğer APEC ekonomileriyle ticareti yılın ilk yarısında %33 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 296,8 milyar ABD doları) ulaşarak kentin toplam dış ticaretinin %68,8'ini oluşturdu.