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Shenzhen'in APEC'le ticareti ilk yarıda yüzde 33 artarak 1,98 trilyon yuana ulaştı

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Shenzhen'in APEC'le ticareti ilk yarıda yüzde 33 artarak 1,98 trilyon yuana ulaştı
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Shenzhen'in APEC ekonomileriyle ticareti yılın ilk yarısında yüzde 33 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 296,8 milyar ABD doları) ulaştı. Bu tutar, kentin toplam dış ticaretinin yüzde 68,8'ini oluşturdu.

SHENZHEN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, kesintisiz lojistiği güvence altına alma, dijital ticareti bilgi işlem gücüyle destekleme ve küresel ticari hizmetleri geliştirme adımlarıyla ticareti sürekli teşvik ederken Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomileri arasındaki bölgesel bağlantılılığı da güçlendiriyor.

Shenzhen'in diğer APEC ekonomileriyle ticareti yılın ilk yarısında %33 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 296,8 milyar ABD doları) ulaşarak kentin toplam dış ticaretinin %68,8'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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