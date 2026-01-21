Haberler

Albüm: Çin'in Teknoloji Üssü Shenzhen'de Son Teknoloji Ürünler Yoğun İlgi Görüyor

Albüm: Çin'in Teknoloji Üssü Shenzhen'de Son Teknoloji Ürünler Yoğun İlgi Görüyor
Güncelleme:
Çin'in Shenzhen kenti, teknoloji sektörüne yönelik birçok yeni perakende mağazası açarak, tüketicilere yapay zeka robotları, 3D baskı teknolojileri ve akıllı gözlükler gibi ileri teknoloji ürünlerini deneyimleme imkanı sunuyor.

SHENZHEN, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki teknolojik atılımın güneydeki lokomotifi olarak öne çıkan Shenzhen'in birçok iş bölgesinde son dönemde teknoloji sektörüne yönelik çok sayıda perakende mağazası açıldı.

Bu mağazalarda tüketiciler, somutlaştırılmış yapay zekaya sahip robotlar, 3D baskı teknolojileri ve akıllı gözlükler gibi ileri teknoloji ürünleri birebir deneyimleme imkanı buluyor.

Akıllı imalat alanında Çin'in öncü kentlerinden biri olan Shenzhen, sürükleyici perakende deneyimine odaklanan yeni uygulamalar geliştirerek, en ileri teknolojileri doğrudan tüketicilerle buluşturuyor.

