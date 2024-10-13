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Shanxi Eyaleti, Kömür Yatağı Metan Gazında Rekor Üretim Gerçekleştirdi

Shanxi Eyaleti, Kömür Yatağı Metan Gazında Rekor Üretim Gerçekleştirdi
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Çin'in kömür zengini Shanxi eyaleti, bu yılın ilk sekiz ayında 9,1 milyar metreküp kömür yatağı metan gazı üreterek bir rekora imza attı. Üretim, geçen yıla göre yüzde 23,1 artış gösterdi.

TAİYUAN, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki kömür zengini Shanxi eyaleti, bu yılın ilk sekiz ayında 9,1 milyar metreküp kömür yatağı metan gazı üretimi gerçekleştirerek rekora imza attı. Eyalet istatistik bürosunun Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışa işaret ediyor.

Shanxi eyaleti enerji bürosuna göre eyalet son yıllarda Qinshui Havzası'nda ve Ordos Havzası'nın doğu ucunda iki büyük kömür yatağı metan üretim üssü kurarak ülke genelindeki kömür yatağı metan gelişimine öncülük etti.

Esas olarak metandan oluşan ve kömür damarlarından üretilen geleneksel olmayan bir doğal gaz olan kömür yatağı metan gazı, kömür madeni gaz patlaması kazalarının azaltılması, doğal gaz arzının artırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması açısından kilit öneme sahip.

Önemli bir kömür üreticisi olan ve bol miktarda kömür yatağı metan kaynağını barındıran Shanxi, 2023 yılı sonu itibarıyla 924 milyar metreküpten fazla kömür yatağı metan gazı jeolojik rezervine sahip.

Shanxi'nin kömür yatağı metan gazı üretiminin, 2023'teki 11,27 milyar metreküpe kıyasla bu yıl 15 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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