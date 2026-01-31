Haberler

Çin'in Shanghai Kentinde Kruvaziyer Trafiği 2025'te Rekor Kırdı

Çin'in Shanghai Limanı'nda kruvaziyer gemi seferlerinin sayısı 2025'te yüzde 17,5 artarak 544'e ulaştı. 2025'te limandan geçen yolcu sayısı ise yüzde 35,1 artarak 1,857 milyona yükseldi.

SHANGHAİ, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Limanı'nda giriş-çıkış yapan kruvaziyer gemi seferlerinin sayısı, 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak 544'e ulaştı. Günlük ortalama sefer sayısı ise 1,5 olarak gerçekleşti.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin paylaştığı verilere göre, liman üzerinden kruvaziyer gemileriyle ülkeye giriş ve çıkış yapan yolcu sayısı, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 35,1 artarak 1,857 milyona yükseldi.

Çin'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi olan Adora Magic City, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 170 giriş-çıkış seferi gerçekleştirdi. Gemi söz konusu dönemde yüzde 12 artışla 672.000 yolcu taşıdı.

2024 yılında denize indirilen Adora Magic City, toplam 337 giriş-çıkış seferi tamamlayarak 1,272 milyon yolcuya hizmet verdi.

