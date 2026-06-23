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Shanghai Film Festivali Kent Ekonomisine 777 Milyon Dolar Katkı Sağladı

Shanghai Film Festivali Kent Ekonomisine 777 Milyon Dolar Katkı Sağladı
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28. Shanghai Uluslararası Film Festivali, geçen yıla göre yüzde 6 artışla 5,3 milyar yuan gelir sağladı. Festival, yeme-içme, alışveriş, turizm ve konaklama sektörlerine büyük katkı sunarken, izleyicilerin yüzde 70'inden fazlası etkinlik için kente geldi.

SHANGHAİ, 23 Haziran (Xinhua) -- 28. Shanghai Uluslararası Film Festivali, bir önceki yıl düzenlenen festivale kıyasla yaklaşık yüzde 6 artışla 5,3 milyar yuan (yaklaşık 777,7 milyon ABD doları) gelir elde etti.

Festival organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, yeme-içme sektörüne yaklaşık 1,17 milyar yuan, alışveriş harcamalarına ise 3 milyar yuanın üzerinde katkı sağladı. Ayrıca, ulaşım, turizm ve konaklama sektörlerinde de önemli bir büyüme kaydedildi.

İzleyicilerin yüzde 70'inden fazlasının etkinliğe özellikle katılmak üzere gelmesi, konaklama, ulaşım ve turistik mekanlara yönelik harcamaları artırarak kentin turizm gelirine yaklaşık 2,3 milyar yuan katkıda bulundu.

Bu yılki festivalde ayrıca, popüler Shanghai semtleriyle işbirliği yapılarak temalı kent yürüyüş rotaları oluşturuldu. İlk kez başlatılan "sinemasever pasaportu" uygulamasıyla film izlemek, kentteki mekanları ziyaret etmek, damga toplamak ve etkileşimli etkinliklere katılmak festival süresince birer yaşam tarzına dönüştürüldü.

Kaynak: Xinhua
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