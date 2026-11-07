Shanghai'deki 9. Çin İthalat Fuarı'nda 480'den fazla ürün ilk kez tanıtılıyor

Shanghai'deki 9. Çin İthalat Fuarı'nda 480'den fazla ürün ilk kez tanıtılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Shanghai'da 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda dünyada, Asya'da veya Çin'de ilk kez tanıtılan 480'den fazla ürün yer alıyor. Fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri dahil 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor.
SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtılan ileri teknoloji ürünler yoğun ilgi görüyor.
Etkinlikte dünyada, Asya'da veya Çin'de ilk kez tanıtılacak 480'den fazla ürün yer alıyor. Bu sayı, fuar tarihinde ilk kez tanıtılacak ürünler açısından rekora işaret ediyor.
5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri de dahil olmak üzere 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor.
Kaynak: Xinhua