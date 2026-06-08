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DMM'den 'Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor' iddiasına yalanlama

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kesintilerin bankalar tarafından yapıldığını ve SGK ile ilgisi bulunmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, 'Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor' yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK'ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek 'Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor' yönünde ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemeler; banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapılmaktadır. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup; SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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