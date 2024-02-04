Üye Girişi
Haberler

SGK'nın son 21 yılda verdiği açık 205 milyar doları aştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, SGK'nın son 21 yılda verdiği açığın 205 milyar doları aştığını açıkladı. Öztrak, açığın Erdoğan yönetiminde 3 kat arttığını belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, " Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2003-2023 Kasım dönemindeki toplam açığı, 205 milyar 557 milyon dolara ulaştı. 'SSK'yı batırdılar' dedikleri dönemde; SSK'nın yıllık ortalama açığı 1 milyar 785 milyon dolar; SGK'nın (SSK+Bağ-Kur+Emekli Sandığı) yıllık ortalama açığı 3 milyar 209 milyon dolardı. Erdoğan yönetiminde ise SGK'nın yıllık ortalama açığı 9 milyar 788 milyon dolara çıktı; yani 3'e katlandı. Ama bu açık makyajlı... Buna 2008 yılından itibaren SGK'ya ödenen devlet katkısı dahil. Bu hariç tutulduğunda, yıllık ortalama açık 19 milyar dolara çıkıyor. Yani Erdoğan'ın 'batırdılar' dediği dönemin tam 6 katı. O zaman 'Bugünü bırak, düne bak' diyerek 'Bana değil, ipteki cambaza bak' diyerek illüzyona devam" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın SGK'nın son 21 yılda verdiği açıkla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Öztrak'ın paylaşımı şöyle:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2003-2023 Kasım dönemindeki toplam açığı, 205 milyar 557 milyon dolara ulaştı. 'SSK'yı batırdılar' dedikleri dönemde; SSK'nın yıllık ortalama açığı 1 milyar 785 milyon dolar; SGK'nın (SSK+Bağ-Kur+Emekli Sandığı) yıllık ortalama açığı 3 milyar 209 milyon dolardı. Erdoğan yönetiminde ise SGK'nın yıllık ortalama açığı 9 milyar 788 milyon dolara çıktı; yani 3'e katlandı. Ama bu açık makyajlı... Buna 2008 yılından itibaren SGK'ya ödenen devlet katkısı dahil. Bu hariç tutulduğunda, yıllık ortalama açık 19 milyar dolara çıkıyor. Yani Erdoğan'ın 'batırdılar' dediği dönemin tam 6 katı. O zaman 'Bugünü bırak, düne bak' diyerek 'Bana değil, ipteki cambaza bak' diyerek illüzyona devam."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Güvenlik Kurumu Milletvekili Tekirdağ Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title