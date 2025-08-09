SGK Hizmetlerine e-Devlet Üzerinden 939 Milyon Erişim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet'te SGK'nın sunduğu hizmetlere bu yılın ocak-temmuz döneminde 939 milyon 752 bin 845 kez erişim sağlandığını açıkladı. Işıkhan, SGK tescil ve hizmet dökümünün en çok kullanılan uygulama olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sağladığı hizmetlere, bu yılın ocak-temmuz döneminde 939 milyon 752 bin 845 kez erişim sağlandığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet'te sundukları hızlı ve erişilebilir hizmetlerle vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

e-Devlet'te en fazla erişim sağlanan uygulamanın, SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı hizmetlere, 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 939 milyon 752 bin 845 tıklanma ile kesintisiz erişim sağlandı. e-Devlet'te sunulan tüm kurum hizmetleri arasında SGK hizmetlerinin kullanım oranı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
