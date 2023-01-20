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EYT'de en düşük maaş 5.500 TL olmayacak mı? SGK'dan iddialara yanıt geldi

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EYT'lilerin yüzde 30'luk zamdan yararlanamayacağı ve en düşük maaşın 5.500 TL olarak uygulanmayacağı iddialarıyla ilgili SGK'dan açıklama geldi. EYT'lilerin aylık hesaplamalarında farklı bir hesap yapılmayacağını belirtilen açıklamada, "Hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde Eyt'lilerin emekli maaşı ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Eyt'lilerin yüzde 30'luk zamdan yararlanamayacağı ve en düşük maaşın 5.500 TL olmayacağı yalanlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.

"HEM TÜFE HEM DE REFAH PAYI DİKKATE ALINACAK"

Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 5.500 TL OLACAK"

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu EYT Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

murat taşkan :

5500 olacak diye idda ediyorlar.sgk sitesine girip hesaplama yapınca 5500 çıkmıyo işte kardeşim 4500 180 tl aylık maaş olarak çıkıyo körmmüyüz yaa yazılanı okuyamayacak kadar aptalmıyız?

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