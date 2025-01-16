SGK Başkanı Raci Kaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" ve Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Kaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Umut Var" başlıklı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç" ve "Kutlamalar" fotoğraflarını oylayan Kaya, Anadolu Ajansı'na, yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

"Anadolu Ajansı bizim göz bebeğimiz." diyen Kaya, "Biz sanatsal anlamda bir değerlendirme yapamasak da hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Arkadaşları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaya, seçim yaparken zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi açımdan bazı mesajları olan kareleri seçmeye çalıştım. Suriye'yle ilgili seçim yaparken de işin geçmişteki durumunu ve sonraki durumunu gösteren fotoğrafları tercih ettik. Günlük yaşamda ise dedelerimizin geldiği yerdeki bir sel felaketini seçtik. Her biri birbirinden değerli fotoğraflar. Çekenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."