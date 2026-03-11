Sezgin Tanrıkulu'ndan Bakan Mehmet Şimşek'e: "2022–2026 Arasında Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinde İflas Eden Şirket Sayısı Kaç?"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "2022–2026 yılları arasında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyetlerini durduran, kapanan veya iflas eden şirket sayısı kaçtır? Aynı dönemde söz konusu sektörlerde işten çıkarılan veya işini kaybeden çalışan sayısı kaçtır?" diye sordu.

Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır en önemli üretim ve istihdam alanlarından olan tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son yıllarda ciddi daralma görüldüğünü belirtti.

Sosyal güvenlik ve ihracat verilerine göre özellikle son dönemde artan maliyetler, kur politikaları, küresel rekabet, finansmana erişim sorunları ve üretimin başka ülkelere kayması nedeniyle sektörün hem şirket sayısı hem de istihdam bakımından ciddi küçülme sürecine girdiğini ifade eden Tanrıkulu, önergesinde şunları kaydetti.

"2025 verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son bir yılda yaklaşık 4 bin 987 şirket faaliyetlerini sonlandırmış, bu durum 113 bin 491 kişinin işsiz kalmasına neden olmuştur. 2022 yılı ile kıyaslandığında ise sektörde toplam istihdam kaybının 392 bin kişiye ulaştığı belirtilmektedir. Hazır giyim sektöründe aktif firma sayısı 2024 yılında 39 bin 640 iken, 2025 yılında 35 bin 514'e düşmüş, yani 4 bin 126 firma faaliyetini sonlandırmıştır. Aynı dönemde çalışan sayısı 574 binden 499 bine gerileyerek 75 bin 480 kişilik bir istihdam kaybı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan 2026 yılının ilk aylarında da sektörün ihracat performansında düşüş devam etmektedir. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 3,5 düşüşle 2 milyar 667 milyon dolara, tekstil ve ham maddeleri ihracatı ise yüzde 4,8 düşüşle 1 milyar 781 milyon dolara gerilemiştir. Sektörün Türkiye toplam ihracatı içindeki payı ise son yıllarda düzenli olarak azalmaktadır."

"2022–2026 arasında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde kapanan üretim tesislerinin sayısı kaç?"

Tanrıkulu'nun yönelttiği sorular ise şöyle:

"2022–2026 yılları arasında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyetlerini durduran veya iflas eden şirket sayısı yıllara göre kaçtır? Bu şirketlerin illere göre dağılımı nedir? Aynı dönemde söz konusu sektörlerde işten çıkarılan veya işini kaybeden çalışan sayısı kaçtır? Bu çalışanların illere göre dağılımı nedir? 2022–2026 yılları arasında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde kapanan fabrika ve üretim tesislerinin sayısı kaçtır? Bu tesislerin kaçı organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermektedir? Sektörde faaliyet gösteren firmaların üretimlerini Türkiye dışına taşıdığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise son beş yılda üretimini başka ülkelere taşıyan firma sayısı kaçtır? Tekstil ve hazır giyim sektöründe artan enerji, işçilik, finansman ve lojistik maliyetlerinin üretim ve ihracat üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir etki analizi var mıdır? Son yıllarda Türkiye'den üretimin özellikle Mısır, Bangladeş, Vietnam ve Pakistan gibi ülkelere kaydığı yönündeki değerlendirmeler hakkında bakanlığınızın tespiti nedir?"

"Sektördeki işten çıkarmalar sonucunda işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı kaçtır?"

Sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla son beş yılda sağlanan kredi, teşvik ve desteklerin toplam tutarı ne kadardır? Son beş yılda tekstil ve hazır giyim sektörüne verilen yatırım teşvik belgelerinin sayısı ve toplam yatırım tutarı nedir? Bu teşvikler hangi illerde yoğunlaşmıştır? Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaşanan istihdam kaybının özellikle kadın ve genç işgücü üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Sektörde yaşanan işten çıkarmalar sonucunda işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır? Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil ihracatındaki düşüşün temel nedenleri nelerdir? Bu düşüşü tersine çevirmek amacıyla Bakanlığınızın hazırladığı bir sektörel dönüşüm veya kurtarma programı bulunmakta mıdır? Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel rekabet gücünü artırmak için teknolojik dönüşüm, katma değerli üretim ve markalaşma alanlarında yürütülen somut projeler nelerdir? Sektördeki kapanmaların önüne geçmek ve istihdamı korumak amacıyla kısa vadede uygulanması planlanan vergi indirimi, enerji desteği veya istihdam teşviki gibi yeni bir politika hazırlığı bulunmakta mıdır? Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Türkiye ekonomisi içindeki stratejik önemi dikkate alındığında, sektörün yeniden büyüme sürecine girmesi için orta ve uzun vadeli bir ulusal strateji hazırlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA