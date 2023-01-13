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Seyir halindeki araçta çıkan yangını başka bir araç sürücüsü söndürdü

Güncel Haberler

Ordu'da seyir halindeki bir araçta çıkan yangını, başka bir aracın sürücüsü söndürdü.

Ordu'da seyir halindeki bir araçta çıkan yangını, başka bir aracın sürücüsü söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli'nde Hamit Yiğit yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Aracı durdurup dışarı çıkan sürücü, tünelden geçen diğer araçları panik halinde durdurmaya çalıştı.

Bu sırada tüneldeki araçlardan biri kenara çekti. Aracından inen sürücüsü Hamza Şahin, tünelin yangın söndürücüsünü alıp alevleri söndürdü.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araç yangınıyla ilgili son kontrolleri yaptı.

Olay anı ise tüneldeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Perşembe Tragger Ordu Güncel Haberler

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