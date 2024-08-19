Seydişehir'in coğrafi işaretli karpuzu sürücülere ikram edildi
Seydişehir Belediyesi, üreticilere destek olmak için satın aldıkları coğrafi işaretli karpuzları, Seydişehir-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere ikram etti. İlçede 16 bin dekar alanda hasat yapıldı ve bu şekilde karpuzun tanıtımına da katkı sağlandı.
Seydişehir'in coğrafi işaretli karpuzu, Seydişehir- Antalya kara yolunu kullanan sürücülere ikram edildi.
İlçede, 16 bin dekar alanda hasat yapıldı.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, üreticilere destek olmak için satın aldıkları karpuzu, Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere ikram ettiklerini belirtti.
Ustaoğlu, bu şekilde karpuzun tanıtımına da katkı sağladıklarını kaydetti.