Seydişehir'den Yeni Hizmet Araçları ve Kan Bağışı Etkinlikleri

Seydişehir Belediyesi, 3 yeni beton mikseri hizmete aldı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Daha etkili hizmet verebilmek amacıyla ilçemize 3 yeni araç kazandırdık. Bu yatırımla birlikte hem iş süreçlerini hızlandıracağız, hem de daha fazla iş üreteceğiz."ifadesini kullandı.

Hüyük'te kan bağışı etkinliği yapıldı

Hüyük ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı etkinliği yapıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer de kan bağış aracındaki kızılay çalışanlarını ziyaret etti.

Kızılay gönüllüleri de ilçedeki pazar yerinde vatandaşlara broşür dağıtarak kan bağışının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlara broşür dağıtıldı, futbol topu hediye edildi.

Karapınar'da MEVKA projesi imzalandı

Karapınar ilçesinde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülen "Tarımsal Ürünlerin Geri Dönüşümü Ön Fizibilite Projesi" imzalandı.

Proje, Karapınar Ticaret Borsası ile MEVKA arasında düzenlenen törenle imzalandı.

İmza törenine, Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve yetkililer katıldı.