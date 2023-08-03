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Seydişehir'de trafik kazası: 1 yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilin beton bloğa çarpması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osman Paytar (22) idaresindeki 42 AEY 012 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolu Gökhüyük Mahallesi civarında beton bloğa çarptı.

Kazada sürücü Paytar, yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Bozkır Konya Güncel Haberler

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