Seydişehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilin beton bloğa çarpması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Osman Paytar (22) idaresindeki 42 AEY 012 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolu Gökhüyük Mahallesi civarında beton bloğa çarptı.
Kazada sürücü Paytar, yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel