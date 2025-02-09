Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Seydişehir'de Kadın Girişimciler Derneği Açıldı

Seydişehir'de Kadın Girişimciler Derneği Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de Gevrekli Mahallesi'nde kadın girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan derneğin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın yanı sıra birçok STK başkanı ve vatandaşlar katıldı. Derneğin mahalle ve ilçe için katkı sağlayacağı vurgulandı.

Seydişehir'de Gevrekli Kadın Girişimcileri Yardımlaşma Kalkınma ve Dayanışma Derneği açılışı yapıldı.

Gevrekli Mahallesi'nde belediye ve muhtarlığın katkılarıyla kurulan satış noktasının açılışına Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti başkanları, STK başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Cevdet Bakkal, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin kurulmasında destek olan herkese ve Gevreklili kadınlara teşekkür etti.

Bakkal, "Sizlerden de isteğimiz derneğin desteklenmesi, büyümesi ve derneğin Gevrekli'nin önemli bir yüzü olması. Bu noktada Kaymakamlık olarak her türlü desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Derneğin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." dedi.

Muhtar Ahmet Tozlu da kadın kooperatifinin kurulması hem mahallenin hem de ilçenin gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini, kadın girişimcilerin ekonomiye katkısını artıracaklarını belirtti.

Daha sonra derneğin açılışı gerçekleştirildi.

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş türkülerle anıldı

Seydişehir Belediyesi Türk Halk Müziğinin büyük üstadı Neşet Ertaş için anma programı düzenlendi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezin'de düzenlenen anma gecesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Adem Kazan sahne aldı.

Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini seslendirdi.

Seydişehir Belediyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından sanatçı Adem Kazan büyük halk ozanının "Bir anadan dünyaya gelen yolcu", "Yazımı kışa çevirdin", "Neredesin sen" gibi birbirinden güzel eserlerini seslendirerek anma gecesine katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programın sonunda konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Kültür ve sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla öz kültürümüze sahip çıkıyor bu kültürü yaşatıyoruz. Bu çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve eşi, sanatçı Adem Kazan'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
img

Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!
img

Genç taraftar, metrelerce yüksekteki tribünden aşağıya düştü
img

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.