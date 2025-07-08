Seydişehir'de Göletlere Balık Salımı Yapıldı

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Seydişehir ilçesindeki Taraşçı ve Gökçehüyük göletlerine, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen’in katılımıyla balık salımı gerçekleştirildi. Sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yapıldı.

Seydişehir ilçesinde bulunan Taraşçı ve Gökçehüyük göletlerine balık salımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen'in katılımıyla Taraşçı ve Gökçehüyük Mahallesinde bulunan göletlere balıklar salındı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına doğaya bırakılan balıkların korunmasının önemine dikkat çekerek belirlenen kurallara uyulması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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