Seydişehir'de arı kovanları su altında kaldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 30 yıldır arıcılık yapan Murat Desdi'ye ait 60 kovan, yağmur suları altında kaldı.

Seydişehir geleninde yaşanana yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisini su bastı.

Pınarbaşı Mahallesindeki ağaçlık alanda su altında kalan Desdi'ye ait 60 adet kovandaki arılar telef oldu.

Üretici Desdi, aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle bölgedeki su kanallarının taştığını ve kovanlarının bulunduğu bölgenin sular altında kaldığını kaydetti.

Pınarbaşı bölgesinde 60 kovanı bulunduğunu anlatan Desdi, "Etkili olan yağışlar nedeniyle kovanlarım suların altında kaldı. Büyük zararımız var. Arılarım da telef oldu. Kurtarmak için çalışıyoruz ama kovanlara su girmiş. Çoğu telef oldu." dedi.