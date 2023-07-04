Sevgilisinin ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyordu, beraat etti

KOCAELİ - Kocaeli'de 18 yaşındaki Sude Akarsu'nun, sevgilisinin evinde silahla başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. "Tek üzüntüm sevdiğim kadının ölmesidir" diyen sanığın, delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta 5 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Sude Akarsu bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı Onur Ö.'nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan Onur Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Davanın ilk duruşmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Onur Ö.'nün başka suçtan tutukluluğu devam ediyor.

"Tek üzüntüm sevdiğim kadının ölmesidir"

Hakkında "Ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılan sanık Onur Ö.'nün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Sude Akarsu'nun aile avukatı Eray Akbal, sanık Onur Ö., avukatı Osman Anıl Acurman hazır bulunurken, sanık Onur Ö. ise SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Onur Ö., "Tek üzüntüm sevdiğim kadının ölmesidir. Haksız yere yargılanıyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Beraat etti

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçundan, 'Yeterli delil olmadığı, suçu işlediğinin sabit olmaması' sebebiyle beraatine karar verdi. Sanık Onur Ö.'ye 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise bir yıl hapis cezası verildi.

"İstinaf yoluna başvuracağız"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sude Akarsu'nun aile avukatı Eray Akbal, "Bundan yaklaşık 2 yıl önce Sude Akarsu, Onur Ö.'nün yanında başında silahlı yaralamayla hastaneye kaldırıldı ve sonrasında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada sanık hakkında cebir hile ve tehditle intihara yönlendirdiği için kasten öldürme suçuyla cezalandırılması istendi. Yargılama kasten öldürme suçundan yürütüldü. Çeşitli aşamalarda tanıklar dinlendi. Bu tanıklar Sude'nin Onur tarafından verilen uyuşturucu maddeyi kullandığını ve darp edildiğini doğruladı. Sude tarafından olaydan 2 gün önce annesine gönderilen, 'Anne gel beni kurtar, yoksa bu beni dövmüş, öldürmüştür' ses kaydını dosyaya sunduk. Yer alan raporda Sude'nin darp edildiği, vücudunun çeşitli yerlerinde ekimozların bulunduğu tespit edildi. Bütün bu öldürmeye ve yaralamaya sebebiyet vermeye teşkil eden silah, Onur'un silahı olduğu tespit edildi. Sonrasında savcılık mütalaasında suç tipini değiştirerek kasten öldürme suçundan değil, taksirle öldürme suçundan yani silahı ateşe hazır bir şekilde bulundurmadan dolayı yargılandı. Bugünkü duruşmada taksirle öldürme suçunun vasfının oluşmadığı düşünülerek mahkeme tarafından beraat kararı verildi. Bu artık bizim çok sık karşılaştığımız bir şey. Yargıtay'ın çeşitli kararlarında da eğer silahı ateşe hazır vaziyette bulunduruyorsanız taksirle öldürme suçunu işlemeye yönelik hareket etmiş sayılırsınız. Bir sonraki aşamada Onur'un taksirle öldürme suçundan yargılanmasını isteyeceğiz. İstinaf yoluna başvuracağız, Bölge Adliye Mahkemesine başvuracağız" ifadelerini kullandı.