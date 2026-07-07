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SESOB Başkanı Hakan Demirgil'den esnaf ziyareti

SESOB Başkanı Hakan Demirgil'den esnaf ziyareti
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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, bakır ustası Mevlüt Çetin'i ziyaret ederek bakırcılık mesleğinin kültürel miras olduğunu vurguladı ve bu kadim sanatın yaşatılması için daha fazla destek gerektiğini belirtti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, bakır imalatçısı Mevlüt Çetin'i ziyaret etti.

Ziyarette açıklamada bulunan Demirgil, bir zamanlar Sivas'ta çok sayıda bakır ustası olduğunu, teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu mesleklerin de yok olmaya başladığını ifade etti.

Bakırcılık mesleğinin geçmişten günümüze uzanan önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Demirgil, şunları kaydetti:

"El emeği ve göz nuru ile icra edilen bu mesleğin yaşatılması büyük önem taşıyor. Bakırcılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda kültürümüzün ve geleneksel el sanatlarımızın en önemli değerlerinden biridir. Kahramanmaraş'tan memleketine gelerek bakırcılık mesleğini sürdüren Mevlüt Çetin ustamız sayesinde bu kadim sanat, bugün de yaşamaya devam etmektedir. Ancak bu mesleğin geleceğe taşınabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç vardır."

Sivas'ın tarihi ve kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan bakırcılığın turizm açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Demirgil, bakırcılık mesleğine sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

Çetin de ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getirerek, Demirgil'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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