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Sermaye piyasası soruşturmasında İstanbul'da 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması kapsamında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleri de bulunuyor.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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