Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosunca yürütülüyor.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı