Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, müteveffa şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketlere yönelik yapılan incelemenin ardından 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, fon soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, müteveffa şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemelerde gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların, Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldığı bildirilen açıklamada, devamında bu sermayenin Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kontrolündeki fonlara yatırılarak fon manipülasyonuna konu edildiği ve yüksek kar sağlandığı kaydedildi.

Banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği aktarılan açıklamada, suçtan elde edilen değerlerin şirketler arası transferlerle fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Açıklanan nedenlerle CMK 133/1 maddesi uyarınca, suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Varlık Yönetim AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ hakkında, yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi. ???????

Kaynak: AA