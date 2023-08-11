Serinhisar'da pusu kurularak öldürülen Kemal Akköse cinayetiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde pusu kurularak öldürülen Kemal Akköse cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle 3 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin katil zanlısı bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet ile ilgili süren soruşturmada, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Kemal Akköse'nin ağabeyi Mustafa Akköse'nin hasımları olabilecek kişiler araştırıldı.

Şüpheli 4 kişi adliyeye sevk edildi

Süren detaylı çalışmalar neticesinde geçen yıl ölen Hasan Akköse'nin babası Y.A.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Cinayeti çok yönlü olarak araştıran güvenlik güçleri, olaydan saatler önce "Söz intikamını alacağım kuzum" ve "Biz bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşım yapan anne A.K. ile eski kocasının kardeşleri İ.A. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından ile birlikte 4 kişi Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. - DENİZLİ