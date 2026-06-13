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Antalya'da sahte dövizle alışveriş yapan zanlı yakalandı

Antalya'da sahte dövizle alışveriş yapan zanlı yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir semt pazarında sahte dövizle alışveriş yapmaya çalışan şüpheli, esnafın ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Üzerinde sahte döviz ve gram altın ele geçirilen zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte dövizle semt pazarında alışveriş yapmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Belek Mahallesi'ndeki semt pazarı esnafı, O.S'nin (25) sahte döviz ile alışveriş yaptığını belirledi.

İhbar üzerine pazar yerine gelen polis ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde sahte olduğu belirlenen dövizler ile gram altın ele geçirildi.

Zanlı, ifade işlemleri için Belek Poliz Merkezi'ne götürüldü.

Esnaf Hüsnü Dariga, dövizin normalden sert olması dolayısıyla dikkatini çektiğini belirtti.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurduklarını dile getiren Dariga, "Pazarımızda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Burada herkes alın teriyle evine ekmek götürüyor. Bizim hakkımızı kimsenin yememesi lazım." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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