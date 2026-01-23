Haberler

Antalya Serik'te sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, birçok iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Esnaf, temizlik ve tahliye çalışmaları başlatırken Kaymakamlık hasar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

İlçede dün başlayan kuvvetli yağış ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Çınaraltı Meydanı'nda su taşkınları meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı. Su baskınları sonucu iş yerlerinde hasar oluştu.

Esnaf, sabah saatlerinde iş yerlerinde temizlik ve tahliye çalışması yaptı.

Esnaf Murat Karasu, gece saatlerinde yaşanan su baskınlarında yoldan geçen araçların oluşturduğu su dalgalarının iş yerlerine dolduğunu belirterek, yağış sırasında yolun trafiğe kapatılması talebinde bulundu.

Esnaf Yunus Çalışkan ise su baskını nedeniyle iş yerindeki mobilyaların zarar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Serik Kaymakamlığı ekiplerinin su baskınlarından etkilenen iş yerleri için hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
