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Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen ceza belli oldu

Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen ceza belli oldu
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, 7 şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırladı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Serhat Akın'ın yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hareket ettiği, saldırının gerçekleştiği yerde daha önce keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği belirtildi.

Saldırıdan sonra oyuncunun ayağında parçalı kırık oluştuğu, Adli Tıp Kurumu raporuna göre saldırının etkisinin ağır nitelikte değerlendirildiği aktarıldı.

TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, şüphelilerin olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer aldı.

Müşteki Serhat Akın'ın silahla vurulması eylemi için, bu yıl Kumburgaz'da işlenen bir başka "kasten öldürme" suçundan da yakalaması bulunan firari şüpheli H.Ş'nin, O.D, O.M ve E.Ü'ye talimat vererek suçu azmettirdiği anlatılan fezlekede, O.D'nin E.Ü'den aldığı tabancayla müştekiye ateş etmesinden sonra O.M'nin motosikletle olay yerine gelerek O.D'nin kaçmasını sağladığı aktarıldı.

Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen ceza belli oldu

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Fezlekede, E.Ü'nün saldırıdan önce şüpheliler O.M. ve O.D. ile olay yerinde keşif yapmak ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin etmek, İ.T'nin kaçan şüphelilerin saklanmasına yardımcı olmak, M.A'nın eylemin gizliliğini sağlamak için O.D'nin saldırı sırasında kullandığı kaskı temin etmek, Y.G'nin ise olayın azmettiricisi olan H.Ş'den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250 bin lirayı şüpheliler O.D. ve O.M'ye teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri vurgulandı.

Fezlekede 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemi öngörülüyor. Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen ceza belli oldu

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın , Beykoz'da silahlı saldırıya uğramıştı. Olayın arkasında firari şüpheli H.Ş.'nin olduğu, bu kişinin daha önce Kumburgaz'da işlenen bir cinayetle de bağlantılı olduğu tespit edilmişti. H.Ş.'nin, O.D., O.M. ve E.Ü.'ye talimat vererek saldırıyı organize ettiği öne sürülmüştü. O.D., E.Ü.'den aldığı silahla Akın'a ateş etmiş, ardından O.M. motosikletle olay yerine gelerek O.D.'nin kaçmasına yardımcı olmuştu. E.Ü. ise olay öncesi keşif yaparak tabanca ve maskeleri temin ettiği ortaya çıkmıştı. Saldırının 250 bin lira karşılığında gerçekleştirildiği, paranın O.D. ve O.M. arasında paylaşıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Serhat Akın Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Spor

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