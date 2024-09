Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: Mustafa Sarıgül'den Sert Açıklamalar

BEYKOZ'da silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Mustafa Sarıgül, "Hiçbir düşünce asla ve asla kaba kuvvetle susturulmamalı. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından silahlar gitmeli, barış gelmeli. Neden silah, niçin silah. Her şey söylenebilir, her şey konuşulabilir. Silaha ne gerek var" dedi.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı silahlı saldırısına uğradı. Caddede motosikletle bekleyen iki şüpheliden biri motosikletten inerek Serhat Akın'a ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Akın ayağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'HİÇBİR DÜŞÜNCE ASLA KABA KUVVETLE SUSTURULMAMALI'

Serhat Akın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sevgili Serhat, Fenerbahçe'nin ve milli takımımızın çok değerli bir oyuncusuydu. Şu anda da objektif bir spor yorumcusu olarak mesleğine devam etmekte. Böyle bir olaydan sonra son derece üzüldüm. Hiçbir düşünce asla ve asla kaba kuvvetle susturulmamalı. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından silahlar gitmeli, barış gelmeli. Neden silah, niçin silah. Her şey söylenebilir, her şey konuşulabilir. Silaha ne gerek var. Emniyetimiz hızlı bir çalışma yapıyor. En kısa zamanda bulunur ve en ağır cezayı alır. Biraz sonra sevgili kardeşimiz ameliyata alınacak ve gerekli ortopedik çalımalar yapılacak. Bir an önce sağlığına kavuşur. Tekrar yorumlarını saygıyla, sevgiyle dinleriz" ifadelerini kullandı.