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Senkronize jimnastik gösterisinin çeşitli görüntüleri

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Anqing Mesleki ve Teknik Koleji'nde öğrenim gören 1.000'den fazla öğrenci, hassas bir koordinasyonla çeşitli şekiller oluşturarak senkronize bir jimnastik performansı sergiledi. Spor sahasındaki bu muhteşem performans izleyenlerden büyük alkış aldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anhui'den bildiriyor.

Senkronize jimnastik gösterisinin çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Anqing Mesleki ve Teknik Koleji'nde öğrenim gören 1.000'den fazla öğrenci, hassas bir koordinasyonla çeşitli şekiller oluşturarak senkronize bir jimnastik performansı sergiledi. Spor sahasındaki bu muhteşem performans izleyenlerden büyük alkış aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anhui'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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