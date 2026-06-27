Senegalliler, Irak karşısındaki 5 gollü galibiyeti meydanlarda kutladı

FIFA Dünya Kupası'nda Irak'ı 5-0 mağlup eden Senegal Milli Takımı'nın galibiyeti, başkent Dakar'da büyük coşkuyla kutlandı.

Karşılaşmayı Dakar'daki Place de la Nation Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip eden yüzlerce Senegalli taraftar, milli takımın her golünde büyük sevinç yaşadı.

Maç başlamadan saatler önce meydanı dolduran futbolseverler, Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla tribün atmosferi oluşturdu.

Irak karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından meydanda adeta bayram havası oluştu. Taraftarlar danslarla kutlama yaparken sevinç gösterisinde bulundu.