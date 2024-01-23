Senegal, Gine'yi 2-0 mağlup ederek sevinci yaşadı

Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası kapsamında karşılaştığı Gine'yi 2-0 mağlup etmesi başkent Dakar'da sevinçle kutlandı.

Senegalliler, Senegal- Gine maçını, Dakar'da kıyı şeridine kurulan dev ekrandan izledi.

Milli takımlarının Gine'yi 2-0 yenmesiyle büyük sevinç yaşayan Senegalliler, dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu.

AA muhabirine konuşan Noella Diouf, "3 maçta 3 zafer kazandık. Çok mutlu ve gururluyuz. Tekrar şampiyon olacağız. Aksi mümkün değil." dedi.

Cheikch Niang da Gine maçının çok heyecanlı geçtiğini belirterek, "Bu maçta biraz korktuk ama kazandık. Senegal, Afrika'nın en iyi oyuncularına sahip ve en güçlü takımı. Zaten bu sayede bir önceki kupayı biz almıştık." diye konuştu.

Favori oyuncusunun Pape Matar Sarr olduğunu dile getiren Niang, "Senegal Milli Takımı yıldızlarla dolu. Hepsi zaten uluslararası kulüplerde top koşturuyor. Senegal'in şampiyonluğuna kesin gözüyle bakıyorum." ifadesini kullandı.