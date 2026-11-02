Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Senegal'de Türkiye'yi temsil edecek Edirneli sporcu Oğuz, Vali Sezer'i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Senegal'de Türkiye'yi temsil edecek Edirneli sporcu Oğuz, Vali Sezer'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'deki Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi üç adım atlamada temsil edecek Edirneli sporcu Emir Ali Cengiz Oğuz, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı, Sezer sporcuya başarılar diledi.

Edirneli sporcu Emir Ali Cengiz Oğuz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi üç adım atlama branşında temsil edecek Oğuz, Vali Sezer ile bir araya geldi.

Ziyarette Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı.

Sezer, sporcuya organizasyonda başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor! Büşra'dan hala haber yok

Jandarma ve AFAD 53 gündür bu köyü didik didik arıyor
Rekabet Kurumu harekete geçti! Google'ın yapay zeka özetlerine 'adil paylaşım' freni

Google için harekete geçildi! Yapay zeka özetlerine fren
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek

4 ilde ulaşımı değiştirecek proje! Yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı

20 yıl sonra buluştular! Herkes aynı detaya takıldı
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı