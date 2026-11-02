Senegal'de Türkiye'yi temsil edecek Edirneli sporcu Oğuz, Vali Sezer'i ziyaret etti

Senegal'de Türkiye'yi temsil edecek Edirneli sporcu Oğuz, Vali Sezer'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Senegal'deki Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi üç adım atlamada temsil edecek Edirneli sporcu Emir Ali Cengiz Oğuz, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı, Sezer sporcuya başarılar diledi.
Edirneli sporcu Emir Ali Cengiz Oğuz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi üç adım atlama branşında temsil edecek Oğuz, Vali Sezer ile bir araya geldi.
Ziyarette Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı.
Sezer, sporcuya organizasyonda başarılar diledi.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA