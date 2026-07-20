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Senegal Cumhurbaşkanı Faye, ECOWAS Dönem Başkanlığına seçildi

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Sierra Leone'de düzenlenen 69. ECOWAS Zirvesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, oy birliğiyle dönem başkanlığına seçildi. Faye, bölgesel entegrasyon, barış, güvenlik ve ekonomik işbirliği konularına öncülük edecek.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen "69. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde liderler, Faye'yi oy birliğiyle ECOWAS Dönem Başkanı seçti.

Faye, görevi Sierra Leone Cumhurbaşkanı ve ECOWAS Dönem Başkanı Julius Maada Bio'dan devraldı.

ECOWAS'ın yeni dönem başkanı olarak görev yapacak Faye'nin, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, barış ve güvenliğin artırılması ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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