Senegal Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ne mağlup olarak turnuvaya veda etti
Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ne mağlup olarak turnuvaya veda etmesi başkent Dakar'da üzüntüyle karşılandı. Futbol severler, Senegal-Fildişi Sahili karşılaşmasını Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı yakınındaki meydanda kurulan dev ekrandan izledi. Fildişi Sahili'nin seri penaltılarla Senegal'i 5-4 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmesi Senegalli taraftarlar arasında şok etkisi yarattı. Taraftarlar, Senegal'in turnuvaya veda etmesinin ardından hızlıca meydanı boşalttı.
Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ne mağlup olarak turnuvaya veda etmesi başkent Dakar'da üzüntüyle karşılandı.
Futbol severler, Senegal-Fildişi Sahili karşılaşmasını Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı yakınındaki meydanda kurulan dev ekrandan izledi.
Fildişi Sahili'nin seri penaltılarla Senegal'i 5-4 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmesi Senegalli taraftarlar arasında şok etkisi yarattı.
Taraftarlar, Senegal'in turnuvaya veda etmesinin ardından hızlıca meydanı boşalttı.