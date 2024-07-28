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Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM'de kabul edilen önergeyle tüm sendikalı memurların 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacağını duyurdu. Bakan Işıkhan "Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.

"EMEKÇİLERİMİZİN KAZANIMLARININ YANINDAYIZ"

Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti; "İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

"CUMHUR İTTİFAKI VEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."

Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Işıkhan Sendika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Mhmt xxx:

Bakan Işıkhan "Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. Bu emekçiler içinde Askeri ücretli ve 12.500lira alan emekliler hariç değilmi

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Yaşlılar Yapamıyor ise Demekki Yapmamalıyız:

Pastanede adam bir kurabiye uzatır sana ve derki "ikram". Ancak tabi " ikram" olunca.. insan kendisini borçlu his edebiliyor. Bence "ikram" yerine "hediye" deneliyiz. Yani "hediye" kelimesi kullanılmalı.. "ikram" kelimesi yerine ?

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siskentli gezgin:

Sonra pastaneci şukadar para vereceksin der, adamda derki hani ikramdi, pastaneci onun adı ikram der ve parayı ikramı alandan alır. ;)

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siskentli gezgin:

Asker polis ?????

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Üveys Uyanık:

kölelere bişi yok

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