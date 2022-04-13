Sendika binasına kumar baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500 lira para cezası

ADANA'da güvenlik kameralı kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynayan 50 kişiye ise 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Uzun süre kapıyı açmayan şüphelilerin, tombala kartlarını ve pullarını sakladıktan sonra kendilerini eğitim veriyormuş gibi gösterdikleri belirlendi.

Markez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombola usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binayı takibe aldı. Bu gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.

Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.