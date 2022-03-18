Şemdinli Kaymakamı Tugay, halk eğitim merkezi kurslarını gezdi - Haberler

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Şemdinli Kaymakamı Tugay, halk eğitim merkezi kurslarını gezdi

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli Kaymakamı Tugay, halk eğitim merkezi kurslarını gezdi

Şemdinli Kaymakam Muhammet Tugay, halk eğitim merkezinde açılan kursları ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakam Muhammet Tugay, halk eğitim merkezinde açılan kursları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı ile merkezi ziyaret eden Tugay, kilim kursunu ve yeni açılan "Sıfır Atık Kütüphanesini" gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Öğrenci ve kursiyerlerle sohbet eden Tugay, kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Tahir Saklı, Güncel, Haberler

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