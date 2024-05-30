Üye Girişi
Haberler

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencilere tören düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Okul müdürü Kadir Öztaş, mezun olan öğrencilere başarı temennisinde bulundu ve törende birincilikle mezun olan Kübra Yassıkaya'ya plaket verildi.

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Okul müdürü Kadir Öztaş, okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin azim ve kararlılıkla geldikleri noktada, gelecekte de aynı başarıyı göstereceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Bugün burada sizlerin azmini ve emeğini kutlamak için toplandık. Her biriniz, zorlu süreçleri başarıyla tamamladınız ve artık mezun oluyorsunuz. Gelecekte de aynı kararlılıkla ilerlemenizi diliyorum." diyen Öztaş, mezun olan öğrencilere hayat boyu başarı temennisinde bulundu.

Toplam 350 öğrencinin mezun olduğu törende, okulu birincilikle bitiren Kübra Yassıkaya yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra mezuniyet belgelerini protokol üyelerinin elinden alan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Üniversitesi Kadir Öztaş Konya Yunak Eğitim Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title